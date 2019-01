Reggio Emilia, 8 gennaio 2019 - Una guardia giurata di Reggio Emilia è stata rapinata intorno alle 20,30 in via Agosti, di fronte ad una parte del complesso industriale delle ex Reggiane, nella prima periferia della città. Stando alle testimonianze raccolte dalla polizia il vigilante sarebbe stato raggiunto da un uomo a bordo di un'auto che lo ha minacciato con una pistola, facendosi consegnare l'incasso e l'arma in dotazione, per poi far perdere le proprie tracce.

La guardia giurata, ancora sotto choc, ha poi lanciato l'allarme al 113. Sono in corso indagini da parte degli uomini della questura di Reggio Emilia per ricostruire la vicenda e individuare i responsabili. La zona è al centro di roventi polemiche sulla sicurezza, proprio oggi, nele ex Reggiane, è stato arrestato uno stupratore seriale, latitante da oltre un anno.