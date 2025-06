Rapina il market e offre da bere agli amici

Ha usato il bottino della rapina per “farsi bello“ con gli amici, offrendo loro da bere in un locale, la sera dopo il colpo a segno a metà marzo al market ’Ditutto’, in via Foscolo a Guastalla. Le indagini dei carabinieri, che alcuni giorni dopo hanno formalmente denunciato per rapina il diciassettenne autore del blitz nel negozio gestito da cittadini di origine cinese, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto dopo il colpo e in che modo sono stati utilizzati i circa seicento euro del bottino.

Ai titolari del market non è stato restituito molto da parte del rapinatore, visto che il denaro era già stato speso. A risarcire le vittime della rapina è stata l’assicurazione. Resta comunque l’amarezza di come un ragazzo non ancora maggiorenne si sia spinto ad entrare in un negozio con il volto coperto e un’arma giocattolo in mano, per minacciare la cassiera e farsi consegnare il denaro.

L’indagine è stata molto rapida, grazie anche alle immagini della videosorveglianza, che avevano ripreso bene in volto il giovane, il quale si era tolto il cappuccio appena uscito dal negozio senza accorgersi di una delle telecamere esterne che lo stava inquadrando.

Quando i militari hanno raggiunto l’abitazione del giovane, la perquisizione ha permesso di recuperare indumenti analoghi a quelli indossati dal rapinatore. In presenza della madre, il minore ha ammesso le responsabilità e consegnato la pistola scacciacani.

Antonio Lecci