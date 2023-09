Rapina in carcere a Reggio Emilia: un assolto e due condannati per reato più lieve

Reggio Emilia, 20 settembre 2023 - Tre detenuti del carcere della Pulce sono finiti a processo con l'accusa di aver commesso una rapina ai danni di un altro ospite della struttura di via Settembrini. Agli imputati è stato contestato di essersi impossessati di due confezioni di caffè e una di tabacco, un barattolo di zucchero e un fornello con bomboletta di gas, togliendoli dalla cella del detenuto finito nel mirino, un tunisino che oggi ha 36 anni.

Secondo la ricostruzione investigativa, quest'ultimo sarebbe stato raggiunto nella sua stanza da connazionali: il 33enne lo avrebbe tenuto fermo per il collo, minacciando di colpirlo al volto con una lametta; il 34enne avrebbe tentato di ferirlo con lo stesso oggetto, mentre un 35enne avrebbe spaccato l'armadietto della cella chiuso con il lucchetto, da cui sarebbero stati prelevati i beni. Dalla richiesta di rinvio a giudizio risultavano altri due imputati. Per tutti loro è stata formulata l'accusa di rapina aggravata dall'uso di armi, perché commessa da più persone e in un luogo tale da ostacolare la difesa. L'episodio al centro del procedimento è datato 23 gennaio 2017.

Davanti al collegio presieduto dal giudice Cristina Beretti, oggi si è tenuta la discussione del processo con rito ordinario e poi è stata emessa la sentenza. Il pm Giacomo Forte ha chiesto la condanna a 4 anni per tutti e tre gli imputati.

Le difese hanno domandato l'assoluzione. L'avvocato Francesca Corsi, che tutela Bouhari, ha sostenuto in particolare che non vi fosse prova della minaccia, che la parte offesa avesse dato una versione costellata dai 'non ricordo' e smentita anche da un agente della polizia penitenziaria che ha parlato di colluttazione e non ha confermato la versione della presunta vittima su chi fosse effettivamente presente. Uno degli imputati è difeso dall'avvocato Caterina Murgo, il 35enne dall'avvocato Elisa Pellaccia. I giudici hanno assolto quest'ultimo, mentre per gli altri due imputati, hanno riqualificato il reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, condannandoli entrambi a 6 mesi.