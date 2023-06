Rapina in centro con la pistola Arrestato un 39enne seriale Aveva aggredito due studentesse

È stato arrestato dai carabinieri il presunto autore di una rapina a mano armata ai danni di due studentesse in centro a Reggio un mese fa. Si tratta di un 39enne, residente in città, il quale, stando a quanto emerge dagli inquirenti, avrebbe compiuto in precedenza altre due rapine sempre in città sulle quali stava indagando la questura.

L’ultimo colpo però lo ha tradito: la sua identificazione è stata possibile grazie alle telecamere di videosorveglianza nei pressi di via Emilia all’Angelo dove la notte tra il 7 e l’8 maggio scorso aveva avvicinato due ragazze straniere in soggiorno Erasmus; qui aveva colpito fisicamente una di loro, facendosi consegnare la borsa con un telefonino cellulare e diverse carte di credito utilizzate poco dopo in un locale.

Inoltre aveva minacciato l’altra ragazza, intimidendola con una pistola scacciacani ed esplodendo un colpo in aria per poi inseguirla con l’auto mentre fuggiva; una volta raggiunta, l’ha minacciata di morte con un coltello da cucina e le ha rubato portafogli e telefonino. A gennaio aveva cercato di appiccare un incendio davanti all’abitazione di un transessuale che aveva contattato per un incontro. Si era presentato a casa sua ubriaco ed era stato respinto, ma lui ha reagito minacciandolo di morte e cospargendo di benzina l’ingresso dell’abitazione fortunatamente senza dare fuoco. L’uomo è stato fermato al casello autostradale mentre era diretto in riviera romagnola. Ora si trova in carcere.