Rapina in stazione con un coltellino. La polizia arresta due minorenni

L’ennesimo episodio di efferata violenza in zona stazione a Reggio. Due minorenni di 14 e 15 anni sono stati arrestati dalla polizia per una rapina impropria.

È accaduto mercoledì mattina in via Eritrea. I due ragazzini si sono avvicinati ad un uomo con l’obiettivo di portargli via la bicicletta, ma il malcapitato ha immediatamente reagito bloccando il tentativo di furto. A quel punto, uno dei due ha estratto un coltellino e glielo ha puntato contro per guadagnarsi la fuga.

La vittima ha immediatamente dato l’allarme alla questura che ha inviato sul posto una squadra Volanti che, assieme agli uomini della Polfer, sono riusciti a rintracciare poco dopo i due giovanissimi nei pressi della stazione.

Uno dei due ha poi mostrato dove aveva nascosto l’arma, sotto l’insegna di un hotel di piazzale Marconi, quindi sequestrata dagli agenti. I due – entrambi stranieri, un 15enne con un precedente per furto e un 14enne incensurato – sono stati condotti infine in caserma dove sono finiti in manette per l’ipotesi di reato di rapina impropria aggravata in concorso e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria all’interno di una comunità per minori di Bologna.

Un fatto di cronaca che pone nuovamente alta l’asticella di attenzione sulla criminalità del quartiere. Repressione, ma anche e soprattutto prevenzione quella che la questura vuole mettere in atto. E va in questa direzione la presenza della polizia di Stato con diversi stand e gazebo informativi in via Adua questa mattina dalle 9 alle 13 in occasione dell’evento "Cento strade per Unire" organizzato dal comitato cittadino ’Ascoltare Santa Croce’ – un gruppo che fa da sentinella e importantissimo per la sicurezza con tante collaborazioni con le forze dell’ordine – su tutto il quadrante della zona stazione, in particolare modo al di là dei binari della ferrovia. Alle 11,30 arriverà anche il questore Giuseppe Maggese. L’evento è volto a sensibilizzare sulle attività della polizia, nell’ottica di riportare le condizioni di sicurezza nel quartiere al fine di una convivenza sociale tranquilla da parte degli abitanti.

dan. p.