Rapina in tabaccheria a Campegine, due uomini fermati

Campegine (Reggio Emilia), 26 gennaio 2024 – Sono stati catturati i due presunti autori della rapina alla tabaccheria di Caprara di Campegine, avvenuta mercoledì mattina alle 10, con i malviventi armati di una pistola, fuggiti con un bottino di cinquemila euro su una Citroen di colore grigio. Dalle prime descrizioni, sono emerse similitudini con persone già note alle forze dell’ordine di Parma. Nella notte successiva, sulla via Emilia a Reggio, in via Vico, gli agenti di una Volante hanno notato un’auto che corrispondeva a quella usata per la fuga dopo la rapina, rubata il 23 gennaio a Fidenza. Dalla vicina abitazione è stato notato uscire un 50enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, che corrispondeva all’identikit di uno dei rapinatori. E’ stato effettuato un controllo nell’abitazione, dove si trovavano due donne e un altro uomo, di 32 anni, disteso sul letto con una pistola sotto il braccio, risultata essere una replica in metallo non modificata senza tappo rosso, uguale a quella utilizzata per la rapina. C’erano pure 700 euro, più un’ulteriore somma di 200 euro, oltre alle chiavi dell’auto. La ricostruzione dei rapporti tra i due uomini e degli spostamenti degli ultimi giorni, la visione delle immagini di videosorveglianza, il rinvenimento della pistola scacciacani, della somma di denaro in banconote di piccolo e medio taglio e dell’auto utilizzata per la fuga ancora nella disponibilità dei due uomini, hanno consentito di ottenere elementi che hanno portato al fermo dei due uomini, al termine di un’operazione che ha visto impegnati insieme polizia di Stato e carabinieri.