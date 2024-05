Rapina in zona stazione. Obbligo di firma

Obbligo quotidiano di firma. È la misura cautelare disposta ieri dal giudice Silvia Guareschi, che ha convalidato l’arresto di un 37enne ghanese per rapina aggravata in concorso con altri. Gli agenti delle volanti sono accorsi domenica sera in viale IV Novembre per una rapina a un 31enne nigeriano. Il giovane ha raccontato di aver raggiunto la zona per acquistare droga, per poi essere avvicinato da un altro straniero che ha cercato di strappargli il cellulare prendendolo a pugni. Durante la colluttazione, il telefonino sarebbe caduto a terra e prelevato da un terzo soggetto, al momento non identificato, che ha poi aiutato l’aggressore a fuggire. È stato poi identificato e fermato pochi minuti dopo il 37enne, per il quale è scattata anche la denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere perché trovato con un martello. Lui, difeso dall’avvocato Annalisa Miglioli, si è avvalso della facoltà di non rispondere.