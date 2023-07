Rapina la banca, arrestato "Datemi i soldi, ho una bomba" Poi va a bere una grappa al bar

È iniziato con una drammatica rapina in banca, è continuato come farsa alcolica e si è concluso in carcere il folle pomeriggio di un 45enne slavo che ha simulato di avere una bomba in tasca per farsi consegnare mazzette di denaro dagli impiegati del Credem di Quattro Castella. Grazie all’intervento rapidissimo e professionale dei carabinieri armati di taser, il rapinatore è stato catturato senza quasi che se ne accorgesse. È avvenuto in piazzetta Garibaldi, a due passi dal municipio castellese. Erano circa le 15 quando lo slavo – cappellino calato sulla testa e zainetto sulle spalle – ha fatto il suo ingresso nella filiale urlando di avere un ordigno addosso e di consegnargli del denaro sennò si sarebbe fatto esplodere. Era visibilmente alterato, e quindi imprevedibile. I dipendenti terrorizzati non hanno opposto resistenza e gli hanno dato immediatamente contanti che avevano a disposizione nelle casse: circa 5mila euro in banconote raccolte in mazzette sigillate. Ottenuti i soldi, il rapinatore è uscito rapidamente, con i bancari che hanno immediatamente dato l’allarme al 112 fornendo il suo identikit. La centrale operativa ha inviato sul posto sia i carabinieri castellesi che una pattuglia del radiomobile, arrivati in pochi minuti.

Intanto, come ci racconta una testimone, l’uomo ha fatto una telefonata concitata in strada quindi è entrato agitato in un vicino bar, ha chiesto in italiano stentato una grappa ed è andato in bagno. Al ritorno il barista gli ha consegnato la bevanda e lui ha estratto una delle mazzette, provando inutilmente a togliere il sigillo per pagare. Ha chiesto di fargli credito, ha ingurgitato l’alcolico e visibilmente su di giri ha fatto per uscire quando ha notato un’auto dell’Arma. Nascosti davanti al locale c’erano infatti i carabinieri che armati di taser gli hanno intimato l’alt, per poi riuscire ad bloccarlo ed atterrarlo con poche rapide mosse. Lo slavo è stato subito perquisito, controllato lo zaino e anche le scarpe: fortunatamente non aveva alcuna bomba né altre armi. I carabinieri hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza per controllare le condizioni fisiche del bandito (il taser può creare aritmie in certi soggetti predisposti) e, constatate che erano buone, lo hanno condotto in caserma, interrogato per poi dichiararlo in arresto con l’accusa di rapina aggravata. Sarà ora la Procura ad approfondire la posizione dello slavo. Nel corso dell’attività di perquisizione dell’arrestato i militari hanno recuperato tutto il denaro razziato, per la successiva restituzione all’istituto bancario. Lo slavo è residente nella zona pedecollinare; volto noto ai frequentatori del centro di Quattro Castella ed ai clienti del bar dove ha ingollato la grappa. In molti hanno seguito attoniti alle fasi dell’arresto, eseguito senza pericoli per i testimoni grazie all’uso impeccabile della pistola elettrica in dotazione ai carabinieri.

Francesca Chilloni