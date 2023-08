Rapina la cassa al supermercato

Inizialmente qualche sospetto l’aveva destato quell’uomo che, nonostante il caldo di questi giorni di Ferragosto, indossava una felpa, poco adatta alle temperature estive. Si è poi capito il motivo di quell’abbigliamento, necessario probabilmente per nascondere il volto, con occhiali e il cappuccio della stessa felpa, al momento di mettere a segno una rapina a una delle casse del supermercato affacciato su via Trieste a Reggiolo, dove ha sede il punto vendita In’S, accanto al centro commerciale di piazzale Artioli.

E’ accaduto verso le 9,30 di ieri mattina. Il supermercato era aperto da non molto e non c’erano molti clienti. L’uomo è entrato, si è guardato attorno e ha atteso il momento più adatto per agire.

Si è avvicinato a una delle cassiere e, con pistola tra le mani, le ha intimato di consegnare il denaro che aveva in cassa, per un totale di circa duecento euro. Non si esclude che la pistola fosse giocattolo. Ma la cassiera, giustamente, non ha reagito, consegnando i soldi a disposizione nel cassetto della sua postazione, all’uscita del supermercato.

Una volta arraffato il denaro, il malvivente è uscito di corsa dal centro commerciale, scappando a piedi e facendo perdere le proprie tracce. Probabilmente c’era un’auto a sua disposizione non molto distante.. Immediato l’allarme ai carabinieri, con i militari della locale caserma intervenuti per raccogliere le prime descrizioni del bandito, poi diramate alle pattuglie in servizio nella zona, oltre che nelle vicine province di Modena e Mantova.

Antonio Lecci