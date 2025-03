Rapina al market, il bandito è uscito dicendo: “Grazie”

Guastalla (Reggio Emilia), 23 marzo 2025 – “È stata una rapina lampo, forse improvvisata e commessa da una persona che non ha neppure verificato chi ci fosse nel negozio”. Ne sono convinti i titolari del market Di Tutto, di via Foscolo a Guastalla, preso di mira venerdì pomeriggio da un bandito solitario armato di pistola. Lo stesso che, poco dopo, è stato inseguito da un cliente del negozio. “È entrato senza neppure verificare chi fosse all’interno, vicino alle casse – aggiungono dal negozio, gestito da commercianti di origine cinese –. Quell’uomo non si è accorto che di casse ce n’erano due. Ha svuotato il cassetto di una delle postazioni, ma di fronte c’era un altro bancone con un registratore di cassa che conteneva alcune centinaia di euro. Avrebbe potuto arraffare anche quel denaro, in pochi secondi. Ma una volta ottenuti i circa seicento euro del bottino della prima cassa, se n’è andato, con calma, così come era entrato”.

I titolari del market ricordano pure di aver sentito quell’uomo – con parlata italiana – ringraziare prima di varcare l’uscita. “Ha detto grazie. Poi a piedi si è allontanato” aggiungono. Un cliente, che si è accorto della rapina, ha cercato di seguire il malvivente. Ma una volta raggiunta la zona delle scuole elementari, lo ha perso di vista. Ieri mattina i carabinieri hanno acquisito le registrazioni delle immagini della videosorveglianza. Il bandito è entrato con il viso coperto, ma all’uscita si è tolto il cappuccio, mostrando il volto, senza accorgersi che c’era una telecamera che lo stava riprendendo. Questo è un elemento che potrebbe diventare basilare, a favore degli investigatori, per poter risalire al rapinatore.