Rapina nella notte in Casa Cervi. Lo zaino trovato in un campo. Si cercano tracce e impronte

Un diluvio di attestazioni di solidarietà, ma anche sostegno concreto, sta riversandosi sull’Istituto Cervi di Gattatico, colpito la sera della grande festa del 25 Aprile da una banda che ha rapinato l’incasso della giornata – quasi 90mila euro – che due collaboratori si accingevano a portare alla cassa continua di una vicina banca. Gli investigatori analizzano le riprese delle telecamere del parcheggio di Casa Cervi, dove è avvenuto l’agguato, e di quelle stradali della zona. Nella giornata di venerdì è stato ritrovato in un campo lo zaino contenente le scatolette delle casse, ormai vuote; anche da questi oggetti si potrebbero ricavare indizi, come impronte digitali e Dna. Se i due collaboratori stanno bene, resta il danno materiale e morale ai tanti che hanno contribuito con il loro lavoro volontario alla riuscita della manifestazione. Che, oltre ad essere un momento di grande importanza, è l’occasione per raccogliere denaro a sostegno delle attività a favore della collettività. "Moltissime istituzioni e associazioni, ma anche privati ci sollecitano per aprire un canale di supporto diretto – dicono dall’Istituto –. Al fine di accogliere questa eccezionale e tempestiva mobilitazione mettiamo a disposizione il nostro Iban per quanti vorranno sostenerci in questo momento, in cui non è soltanto Casa Cervi ad essere stata derubata, ma tutto il popolo del 25 aprile. Per chi vorrà, come vorrà, la causale del versamento è: Casa Cervi Resiste". L’iban è: IT 26 X 08340 66500 000000055298. Si può anche vare versamenti tramite PayPal, all’indirizzo istitutocervi@legalmail.it Oltre alla Regione, che per voce dell’assessore Alessio Mammi ha assicurato sostegno, Boorea e Legacoop Emilia Ovest per primi hanno lanciato una campagna di sostegno tra le cooperative. "L’aggressione … è grave per il danno subito a fronte di un impegno collettivo importante", scrive Edwin Ferrari, presidente Legacoop e Boorea, lanciando "una campagna di raccolta fondi. Un 25 Aprile di straordinario impegno e festa macchiato da una rapina che toglie risorse importanti a Casa Cervi. Il 20 giugno vogliamo consegnare la raccolta a Casa Cervi in occasione della nostra Direzione che si terrà proprio lì". La raccolta è estesa a tutte le imprese e realtà economiche. Il conto corrente di riferimento è il numero IT 30R0103012802 000000085164, intestato a Boorea Emilia Ovest Sc presso Banca MPS, Agenzia di via Sessi, Reggio con causale: "per Casa Cervi". Anche l’Anpi reggiana invita i propri iscritti, i simpatizzanti e i cittadini tutti "a rispondere con decisione allo schiaffo subito da Casa Cervi".