Rapina un’anziana in pieno centro. Condannato a tre anni e otto mesi

Tre anni e otto mesi. Una pena più alta di quattro mesi rispetto a quella chiesta dalla Procura. L’ha decisa ieri il giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi, all’esito del processo con rito abbreviato, per un 30enne nigeriano, Stanley Usani, accusato di avere rapinato a inizio anno una pensionata di 79 anni in pieno centro storico. Sull’imputato è stata fatta una perizia psichiatrica, all’esito della quale è stata riconosciuta la seminfermità per una patologia. Secondo la ricostruzione investigativa, per strapparle la borsetta l’uomo aveva aggredito e trascinato l’anziana, causandole una frattura al bacino per la quale ha dovuto ricorrere all’ospedale.

Due giovani, sentendo le sue urla, avevano seguito l’aggressore fino al parco del Popolo e avevano recuperato la sua borsetta, senza più soldi.

Poco dopo il 30enne, senza fissa dimora, è stato rintracciato dalla polizia di Stato in piazzale Europa e arrestato per rapina aggravata per l’età della donna colpita e la minorata difesa. L’aggressione era avvenuta nel primo pomeriggio di domenica 28 gennaio: la 79enne stava camminando tranquillamente in vicolo Trivelli per andare a seguire uno spettacolo al teatro Ariosto, quand’è stata spintonata alle spalle da un uomo. Lei è caduta in avanti, ma ha opposto resistenza aggrappandosi alla borsetta che il malvivente strattonava. Il rapinatore l’ha poi trascinata per metri ferendola, finché, all’isolato dal San Rocco, lei ha mollato la presa. Poi i ragazzi, dopo aver perso di vista l’aggressore, lo hanno incrociato di nuovo, seduto su una panchina. Gli hanno intimato di restituire la borsetta: cosa che lui ha fatto per poi allontanarsi.

I due passanti sono poi tornati all’isolato San Rocco per aiutare l’anziana che, intanto, era stata soccorsa da altri, mentre nel frattempo era scattato l’allarme alle forze dell’ordine.

Alla rapinata è stata restituita la borsetta con chiavi e documenti personali, ma il portafogli è stato svuotato.

Alessandra Codeluppi