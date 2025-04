Rapina violenta a Castelnovo Sotto, denunciato 38enne nordafricano

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 21 aprile 2025 - E’ stato denunciato per rapina aggravata in seguito a una aggressione avvenuta a un giovane a Castelnovo Sotto. I carabinieri della locale caserma sono risaliti a un nordafricano di 38 anni, abitante a Castelnovo, per un fatto avvenuto esattamente due mesi fa, con l’indagine conclusa solo in questi giorni. Il 38enne avrebbe avvicinato la vittima mentre era in via Salvo D'Acquisto, a Castelnovo Sotto. In bici ha salutato il giovane per poi colpirlo con un violento pugno allo zigomo sinistro, facendolo cadere. Poi calci e pugni, con la richiesta di consegnargli il telefono cellulare. Al rifiuto del giovane, l'aggressore ha preso il telefono direttamente dalla tasca del giubbotto, danneggiandolo. Poi ha mostrato alla vittima un coltello infilato nei pantaloni. E ha pure preteso che il ragazzo si togliesse le scarpe. La vittima, impaurita, è riuscita a fuggire, pur perdendo una scarpa durante la fuga, che l'aggressore ha lanciato contro il giovane, insultandolo. La vittima ha sporto denuncia il giorno dopo in caserma. Grazie alle testimonianze del giovane e di due amici presenti al momento dell'aggressione, che hanno riconosciuto l'autore, e al successivo riconoscimento fotografico, i carabinieri sono riusciti a identificare e a denunciare il 38enne nordafricano.