Rapina violenta a una donna: va in carcere

I carabinieri di Castelnovo Sotto hanno portato in carcere un uomo di 32 anni, abitante in paese, condannato per una violenta rapina accaduta nell’ottobre 2008 a Fornovo Taro, nel Parmense. Uscita da un supermercato, quasi quattordici anni fa, la vittima era stata avvicinata da due individui che l’avevano aggredita con violenza a scopo di rapina, portandosi via la borsa con documenti, effetti personali, telefonino e denaro.

L’aggressione era avvenuta mentre la donna sistemava la spesa nell’auto, nel parcheggio del centro commerciale. La donna, di 48 anni e residente in provincia di Parma, era stata colpita con una ginocchiata alla schiena, spintonata contro la vettura facendole sbattere la testa sul finestrino. Poi i due malviventi avevano preso la borsa dal sedile dell’auto, dopo aver rotto il finestrino con un oggetto contundente.

Le indagini per rapina aggravata in concorso portarono i carabinieri a un 32enne, che nel maggio 2016 è stato riconosciuto colpevole dal tribunale di Parma e condannato a quattro anni, sei mesi e 1.200 euro di multa. Sentenza poi confermata in Appello e nel dicembre scorso diventata definitiva. Per questo, come da prassi, è scattato l’ordine di carcerazione per consentire al 32enne abitante a Castelnovo Sotto di espiare la pena detentiva. Ora l’uomo si trova in carcere a Reggio.