Tenta di rapinargli lo zaino e lo aggredisce: acciuffato dopo la fuga

Reggio Emilia, 18 agosto 2025 – Ha tentato di scippare lo zaino a un giovane, aggredendolo dopo che aveva opposto resistenza, poi è fuggito. Ma a una decina di minuti di distanza è stato subito identificato e denunciato dalla polizia di Stato con l’ausilio dell’Esercito in presidio per l’operazione ‘Strade Sicure’. È successo nella notte tra giovedì e venerdì scorso, intorno alle 5 del mattino, in piazzale Europa, dietro alla stazione ferroviaria di Reggio.

Gli agenti della questura sono stati chiamati dalla vittima, un giovane straniero, che ha riferito di essere stato avvicinato poco prima da uno sconosciuto che aveva cercato di rapinargli lo zaino. Ma le sue urla e l’opposizione che ha messo in atto, hanno messo in fuga il malintenzionato che lo ha colpito con spinte e pugni. Il ragazzo ha subito chiamato le forze dell’ordine che lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per le cure mediche del caso e poi si sono messi sulle tracce dell’aggressore dopo aver raccolto il suo identikit.

Poco dopo, il malvivente – un 29enne originario del Burkina Faso, con alcuni precedenti alle spalle e corrispondente alla descrizione – è stato fermato dai militari dell’Esercito nei pressi di un bar di piazzale Marconi. Condotto in questura, è stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di tentata rapina impropria.