Gli rapinano la collana, torna il giorno dopo e fotografa l’aggressore

Reggio Emilia, 6 settembre 2025 – Viene aggredito in zona stazione per una collanina d’oro, il giorno dopo riconosce l’aggressore e lo fotografa, consegnando le prove ai carabinieri di corso Cairoli. Un 47enne reggiano ha riconosciuto e poi immortalato il suo rapinatore, permettendo al 112 di identificare il presunto responsabile.

Il violento colpo ai danni del 47enne, consumatosi nella zona della stazione storica di Reggio, spesso teatro di episodi di microcriminalità, si trasformata in un clamoroso autogol per l’aggressore.

Tutto comincia la sera di sabato 23 agosto, intorno alle 22, in viale IV Novembre. L’uomo, residente in città, mentre è in compagnia di un amico viene avvicinato da uno sconosciuto. Con la scusa di un saluto amichevole, un 37enne nordafricano senza fissa dimora, abbraccia al collo il reggiano, tentando di sorprenderlo. Alla reazione della vittima, l’uomo rompe una bottiglia di vetro e tenta di colpirlo, ma il 47enne riesce per fortuna ad evitare il colpo.

Nonostante tutto, l’aggressore riesce a strappare la collana d’oro che il malcapitato portava al collo, rompendola in due parti: una recuperata dalla vittima dell’aggressione, l’altra portata via dal rapinatore, fuggito a gran velocità.

Allora, il giorno seguente, la vittima torna sul luogo dell’aggressione e vede subito che c’è anche il suo aggressore. Decide così di scattare le foto dell’uomo: consegna poi le immagine ai carabinieri, i quali, grazie alle immagini e alla testimonianza dell’amico presente, hanno riconosciuto il presunto autore, già noto alle forze dell’ordine.

Raccolti gravi indizi di responsabilità, l’uomo è stato denunciato alla Procura di Reggio Emilia per il reato di rapina aggravata. La vittima, fortunatamente illesa, non ha richiesto cure mediche. Decisivo, invece, il suo coraggio e la prontezza nel fornire prove concrete che hanno incastrato il rapinatore.