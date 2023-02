Rapinata alla fiera, si indaga

Interessano pure la Bassa reggiana le indagini sulla rapina messa a segno nei giorni scorsi ai danni di un’impiegata alla Fiera Millenaria di Gonzaga, nel Mantovano, durante la manifestazione Carpitaly. La donna era stata aggredita, strattonata e rapinata dell’incasso, per circa ventimila euro. L’uomo che ha agito, in pochi istanti, è stato visto allontanarsi a bordo di una vettura molto rumorosa, forse con la marmitta malandata, dirigendosi verso Reggiolo e la Bassa Reggiana. Per questo sono stati richiesti accertamenti pure attraverso le telecamere di videosorveglianza della zon reggiana, con la speranza che gli occhi elettronici possano aver raccolto degli elementi utili ai carabinieri a risolvere il caso in breve tempo.