Rapinata della borsetta in cortile: "Mi ha fatto cadere ed è scappato"

"Me lo sono trovato davanti nel box auto, al buio. Mi ha strappato la borsa facendomi cadere, poi è scappato inciampando e rialzandosi. Ha urlato qualcosa ad un complice che probabilmente lo aspettava".

Così Monica, una atletica cinquantenne, racconta ancora scossa il brutto episodio di criminalità di cui è stata vittima venerdì sera nel sotterraneo della bella palazzina in cui abita a due passi dalla chiesa di San Nicolò. "Ero molto scossa, sfrastornata. Se dovessi fare un identikit non riuscirei. Era un uomo, ho sentito che parlava italiano, ma altro faccio fatica a dire… È avvenuto quando ho aperto la portiera e sono scesa dall’auto… la paura è stata tanta: non si sa mai cosa possa accadere. Non ero preparata a reagire, anche se i carabinieri mi hanno detto che in questi casi è meglio non opporsi, rimanere incolumi piuttosto che trattenere la borsa … Ci sono stati istanti in cui non sapevo cosa quell’uomo volesse".

Contitolare di un importante negozio di articoli sportivi in città, l’altra sera è rincasata un po’ più tardi del solito per essersi fermata a fare la spesa: "Ho la sensazione che aspettassero nella rotonda all’ingresso del paese, vicino alla ex Mariella Burani, e che mi abbiano seguito fino a casa - ci racconta - Non è la prima volta che accade che donne siano pedinate e scippate, ma ho sempre pensato accadesse alle anziane, magari nei parcheggi dei supermercati… Invece, è successo a me. Dà una brutta sensazione di insicurezza che accada in casa propria. All’ingresso del tunnel ci sono luci, ma dentro il mio garage era buio. Dei nostri vicini non c’era nessuno".

La speranza ora è che i malviventi possano essere identificati e arrestati. La borsetta conteneva denaro, carte di credito (subito bloccate) e i documenti. "Serrature già sostituite - dice il marito - comunque se trovate qualcosa in qualche fosso, se ci fate sapere ve ne saremo grati. Consiglio a tutti di controllare quando siete in auto di non essere seguiti. Io non lo mai fatto, anche perché mi sembrava di non vivere in un film, ma da ieri sera starò e staremo più attenti...".