Rapinata una guardia giurata Commando di cinque persone porta via la pistola a un vigilante

Hanno sfilato la pistola ad una guardia giurata e sono scappati. Un episodio di violenza inquietante quello raccontato da Reggionline, che trova conferme da ambienti investigativi.

I fatti risalgono alla notte di ieri, intorno alle 5. Un ‘commando’ di cinque persone è arrivato a bordo di un’auto nel parcheggio di un supermercato in via Fratelli Cervi, a Pieve Modolena; qui avrebbero affrontato un vigilante impegnato nel servizio di ronda di controllo notturno per conto di un istituto di sicurezza della città. È scaturita una colluttazione, nella quale i malviventi sono riusciti a rapinare l’uomo, portandogli via la pistola d’ordinanza.

Tra i membri della banda, anche una donna che è rimasta ferita e ora è ricoverata all’ospedale Santa Maria Nuova, piantonata dalle forze dell’ordine che la interrogheranno per capire meglio i contorni della vicenda sulla quale al momento vige il più stretto riserbo su ordine della Procura di Reggio.

Ricoverata anche la guardia giurata, sotto choc; ma le sue condizioni non desterebbero gravi preoccupazioni.

Indagano la questura con in campo la squadra mobile – diretta dal dottor Guglielmo Battisti – e la Digos guidata dal dirigente Lucio Di Cicco.

Gli inquirenti stanno scandagliando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Resta da capire se la banda volesse rubare nel centro commerciale e sia stata sorpresa dall’arrivo del vigilante; oppure se la guardia giurata sia intervenuta a seguito di un allarme scattato nel punto vendita proprio per l’irruzione furtiva del gruppo criminale.

Ora è caccia ai quattro fuggitivi che sono armati anche della pistola rubata al vigilante.

red. cro.