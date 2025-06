Rapinato da due giovani. L’incubo dopo il concertone: "Decidi: o 50 euro o la collana"

Rapinato dopo l’evento musicale in piazza della Vittoria. Dopo aver assistito al concerto organizzato dal Radio Bruno Estate, nel cuore della città, un ragazzo di 23 anni è stato aggredito e rapinato da due giovani.

L’episodio di violenza è accaduto ai giardini pubblici, intorno all’una. La vittima, che stava tornando verso casa, è stato avvicinato da due ragazzi, di circa 25 anni e con accento straniero: uno su un monopattino, l’altro a piedi. Quello a piedi si è avvicinato e gli ha afferrato la catenina d’oro che teneva al collo.

Durante l’azione, lo ha avvertito: per non essere privato della catenina d’oro, avrebbe dovuto consegnare cinquanta euro. Subito dopo la minaccia, l’aggressore ha lasciato la catena d’oro ma ha afferrato la vittima per la camicia.

In balia dei due delinquenti, il giovane ha tirato fuori la banconota, che l’altro gli ha strappato di mano. La vittima a quel punto è riuscito a darsi alla fuga in direzione di via Nobili, ma è stato nuovamente raggiunto dai due rapinatori, che gli hanno portato via anche gli occhiali da sole, del valore di circa trecento euro.

Solo a quel punto l’hanno lasciato in pace e sono spariti nella notte. Il 23enne è tornato a casa e da lì ha chiamato i carabinieri. Raggiunto da una pattuglia del Radiomobile, la vittima – insieme a un testimone – ha raccontato l’accaduto.

Le descrizioni fornite hanno permesso di orientare le indagini nei confronti di due soggetti noti alle forze dell’ordine. Vittima e testimoni hanno riconosciuti i presunti autori dalle fotografie. I militari hanno denunciato entrambi i giovani per rapina in concorso.