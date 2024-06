Rapinato dagli spacciatori mentre acquista droga

Va a comprare cocaina, viene rapinato dagli spacciatori. E sporge denuncia contro i pusher ’infedeli’. Due ora gli indagati per concorso in rapina: un 21enne di Montecchio e un 27enne di Bibbiano. Il primo è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti - essendo stato identificato in chi ha ceduto la droga alla vittima - mentre il 27enne è stato denunciato per la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel territorio di Bibbiano. Teatro della vicenda il parco Enza di Montecchio dove un 34enne aveva preso appuntamento con un pusher per comprare la sua dose di eccitazione e sballo. L’indagine ha preso avvio dopo l’aggressione, avvenuta il 7 maggio al Parco Enza. Come emerso dalle dichiarazioni della vittima e dalle indagini successive, il 34enne si era recato lì per acquistare cocaina dal 21enne. Quando l’uomo è arrivato all’appuntamento, si è trovato davanti non solo il giovane spacciatore ma anche un amico, un 27enne residente a Bibbiano, soggetto poco pulito tanto da essere sottoposto a sorveglianza speciale. Durante la contrattazione sulla droga sarebbe nata una discussione, culminata con l’aggressione del 34enne da parte dei due amici che - dopo averlo preso a pugni - gli hanno rubato il cellulare dileguandosi.

Niente droga, preso a botte, rapinato, il 34enne si è recato dai carabinieri di Montecchio ammettendo il suo vizio e chiedendo giustizia. Ma senza formalizzare la denuncia, forse per vergogna. Quindi le indagini dei carabinieri di Montecchio. I quali avevano già una indagine aperta per un altro procedimento in cui è coinvolto il 21enne… Acquisite le dichiarazioni del rapinato, hanno avviato una parallela attività investigativa supportata proprio dalle dichiarazioni della vittima. Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito ai carabinieri di acquisire elementi di responsabilità nei confronti dei due giovani, che quindi sono stati denunciati (a piede libero) alla Procura reggiana per concorso in rapina. Il 21enne è anche accusato di spaccio mentre il 27enne, sottoposto alla sorveglianza speciale su Bibbiano, è stato denunciato per la violazione della misura. Il consumo di droga non è un reato, ma chi clandestinamente la acquista entra in contatto con ambienti criminali e persone che vivono di attività illecite. Un ’dettaglio’ spesso non considerato, ma che in questo caso specifico dimostra quando sia pericoloso bazzicare certi ambienti per comprare stupefacenti al fine di godersi il tempo libero in modo ’brillante’.