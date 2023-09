Rapinato dal branco. Accerchiato al parco con un coltello puntato: "Dacci quello che hai"

Una feroce rapina, consumata in pieno giorno e in un parchetto pubblico della prima periferia di Reggio il 7 gennaio scorso. Un episodio di violenza, l’ennesimo, consumato da ragazzini ai danni di altri coetanei, con le modalità tipiche delle babygang.

Un ragazzo di appena 17 anni viene seguito e accerchiato mentre ritorna a casa da un gruppo di tre giovani, tra loro anche una ragazza (a sua volta minorenne) e uno incappucciato.

Sono circa le 16 di quel sabato pomeriggio d’inverno quando un giovane con il volto coperto – che non è stato ancora identificato – impugna un coltello e lo punta contro il giovane malcapitato.

"Dacci quello che hai, altrimenti ti accoltelliamo", gli avrebbero intimato. Avrebbero poi iniziato a frugargli nel giubbotto per poi rubargli un telefono cellulare di marca Oppo.

Dopo la denuncia presentata dal ragazzo, due persone vengono iscritte sul registro degli indagati: un 18enne di origine straniera residente a Pieve Modolena (difeso dall’avvocato Carlo Mussini) e una minorenne (per la quale procede il tribunale dei minori di Bologna); il terzo rapinatore, incappucciato, è ancora in corso di identificazione.

Ieri in tribunale, davanti al giudice Luca Ramponi e al sostituto procuratore Maria Rita Pantani è avvenuto l’incidente probatorio per il "riconoscimento all’americana" del giovane rapinatore. La persona offesa ha raccontato dell’aggressione subita e ha riconosciuto immediatamente l’indagato 18enne in mezzo ad altre tre persone che gli erano state affiancate dietro a un vetro. Ora dovrà essere valutata l’attendibilità del suo racconto, anche da parte dello psicologo che era presente. E tutto è stato rinviato al prossimo febbraio.