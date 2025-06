Rapinato dopo il concertone a Reggio Emilia: paura per un ragazzo di 23 anni

Reggio Emilia, 27 giugno 2025 – Aveva appena assistito al concerto del Radio Bruno Estate, in centro a Reggio Emilia. E nel tornare verso casa – quando era ancora aggredito all’interno del Parco del Popolo, nei pressi di Piazza della Vittoria – un giovane di 23 anni è stato avvicinato da due ragazzi, di circa 25 anni e con accento straniero: uno su un monopattino, l’altro a piedi.

Il pedone, con un pretesto, si è avvicinato a lui per afferrare la collana d’oro che teneva al collo, dicendogli che, per evitare di essere derubato, avrebbe dovuto consegnare 50 euro. Subito dopo lasciava la collana ma afferrava la vittima con forza per la camicia.

Impaurito, il giovane ha consegnato una banconota da 50 euro che l’aggressore gli ha strappato di mano. La vittima è poi fuggiva verso via Nobili, chiedendo l’intervento dei carabinieri. Ma subito dopo è stato raggiunto dai due malviventi, che gli hanno portato via anche gli occhiali da sole da 300 euro.

Rientrato a casa, il giovane è stato poi raggiunto dai carabinieri per raccogliere la denuncia. Le indagini, che hanno previsto pure un riconoscimento fotografico e l’aiuto di un testimone, hanno portato all’identificazione dei presunti autori del reato, denunciati per concorso in rapina.