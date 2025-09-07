Rapinato in stazione. Il giorno dopo torna, fotografa il malvivente e lo fa denunciare

Una rapina violenta avvenuta nei pressi della stazione storica di Reggio Emilia si è trasformata in un clamoroso boomerang per il malvivente, un 37enne nordafricano senza fissa dimora. La vittima, un 47enne residente in città, ha infatti avuto la prontezza di spirito non solo di reagire al tentativo di aggressione, ma anche di documentare il giorno seguente la presenza del presunto rapinatore sempre lì, nella zona dove era stato aggredito, consegnando poi due fotografie decisive ai carabinieri della stazione di Corso Cairoli.

L’episodio risale alla sera del 23 agosto, intorno alle 22. In viale IV Novembre, l’uomo si trovava con un amico quando è stato avvicinato da uno sconosciuto che, con la scusa di un saluto amichevole, lo ha improvvisamente cinto al collo. Colto di sorpresa, il 47enne ha reagito, evitando di essere colpito da una bottiglia di vetro che l’aggressore aveva infranto per minacciarlo. Nonostante la pronta difesa, il 37enne è riuscito a strappare la collana d’oro dal collo della vittima, spezzandola in due: una parte è rimasta al derubato, mentre l’altra è stata portata via dal rapinatore, che si è poi dato alla fuga.

Il giorno successivo, il 47enne è tornato sul luogo dell’aggressione e ha notato la presenza dello stesso uomo. Senza esitazione, ha immortalato con due scatti la sua immagine e li ha subito consegnati ai militari di Corso Cairoli. Le fotografie, insieme alla testimonianza dell’amico che aveva assistito alla scena, hanno consentito di riconoscere il presunto autore: un 37enne nordafricano senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine.

Raccolti gravi indizi di responsabilità, l’uomo è stato denunciato alla Procura reggiana, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci, per rapina aggravata. Le indagini, ancora in corso nella fase preliminare, proseguiranno con gli approfondimenti investigativi necessari per le valutazioni sull’azione penale. La vittima, rimasta illesa e non bisognosa di cure mediche, ha dimostrato sangue freddo e determinazione: qualità che si sono rivelate decisive per incastrare l’aggressore e permettere ai carabinieri di ricostruire l’intera vicenda.