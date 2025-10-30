Rapinatore col coltello al Conad: "Datemi tutto l’incasso". Poi fugge

Rapinatore solitario in azione, ieri sera verso l’orario di chiusura, al Conad di Baragalla, in via Portella delle Ginestre. Con l’esercizio commerciale ancora aperto, a una delle casse si è presentato un uomo, con il volto parzialmente coperto, intimando di consegnare il denaro alla dipendente che era in quel momento nella postazione. "Quell’uomo – racconta una delle dipendenti del Conad preso di mira dal malvivente – aveva in mano un coltello e un bastone. È stato molto chiaro: ha chiesto l’incasso alla mia collega, per poi fuggire col denaro, a piedi". Il bottino ieri sera era ancora in fase di quantificazione, ma dai primi accertamenti dovrebbe ammontare a circa cinquecento euro.

"La rapina – aggiungono dal negozio – è avvenuta in pochi istanti. Il malvivente ha preso il denaro ed è fuggito. Non abbiamo visto se c’era un’auto che lo attendeva nei paraggi. Lo abbiamo visto girare in una stradina laterale, poi è svanito".

Uno dei clienti ha atteso che il rapinatore fosse all’esterno, ormai non più in grado di far male a qualcuno nel negozio, tentando poi di inseguirlo. Ma il bandito è stato rapidissimo nel far perdere le proprie tracce.

Sul posto sono stati subito chiamati i carabinieri, con un equipaggio del 112 diretto al supermercato per raccogliere le prime testimonianze utili alle ricerche del rapinatore, mentre altre pattuglie setacciavano la zona, sperando di intercettare l’uomo descritto dalle persone che avevano assistito al reato.

Dal negozio di via Portella delle Ginestre confermano come nessuno, tra i presenti, abbia riportato conseguenze fisiche.

"Ma siamo ancora scosse per quanto accaduto. Alla fine, per fortuna, nessuno si è fatto male, nessuno è rimasto ferito, ma la paura resta sempre, soprattutto quando si ha a che fare con una persona armata di un coltello e di un bastone". Nelle ultime settimane sono state diverse le rapine commesse ai danni di esercizi commerciali, in particolare a farmacie: a settembre era stata presa di mira quella di Santa Maria di Novellara, a metà ottobre la Comunale di via Chinnici a Rubiera.

