Rapinatore senza scarpa al supermercato Condannato a sei mesi

È stato condannato a sei mesi di reclusione (in abbreviato) un 42enne marocchino senza fissa dimora arrestato a fine marzo dopo una rapina al supermercato. L’uomo era stato individuato dai carabinieri grazie allo smarrimento di una scarpa. L’episodio era avvenuto nel pomeriggio al supermercato Coop di Sant’Ilario. Lo straniero, già noto alle forze dell’ordine e con numerosissimi precedenti, ha tentato di rubare prodotti per la cura personale, per un valore di circa trecento euro. La cassiera se n’è accorta e ha tentato di fermare il nordafricano, il quale ha reagito con spintoni che hanno fatto finire a terra la dipendente del supermercato, poi finita in ospedale per medicare contusioni guaribili in cinque giorni.

Nel parapiglia il malvivente aveva perso una scarpa. E proprio quel particolare aveva permesso ai carabinieri di individuare in fretta l’uomo, che con una sola scarpa ai piedi, stava cercando di allontanarsi dal luogo in cui era stata messa a segno il furto, diventato una rapina impropria.

Ieri la procura aveva chiesto per lui una condanna a due anni di reclusione; il giudice Sarah Iusto ha invece condannato l’uomo (difeso dall’avvocato Francesco Cupello) a sei mesi di reclusione.