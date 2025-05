Rapinatori seriali, arrestati due fratelli a Reggio Emilia: ecco dove avevano colpito

Reggio Emilia, 2 maggio 2025 – Sono stati arrestati i due responsabili della rapina a mano armata consumata nella tabaccheria di via Gorizia il 2 dicembre scorso. Due fratelli italiani di 23 e 41 anni sono finiti in manette mercoledì pomeriggio grazie ad un'operazione congiunta di polizia di Stato e carabinieri nell'indagine coordinata dalla procura reggiana guidata dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci.

I due, volto travisato, avevano fatto irruzione nell'esercizio commerciale poco prima dell'orario di chiusura minacciando la commessa con una pistola facendosi consegnare mille euro in contanti e numerosi gratta&vinci. Dopo aver messo a segno il colpo, sono fuggiti in direzione di via Marsala facendo perdere le proprie tracce.

La prima svolta investigativa è arrivata il giorno successivo, il 3 dicembre, quando gli agenti della squadra mobile della questura e i militari del Norm dei carabinieri arrestarono i due fratelli mentre tentavano un'altra rapina alla farmacia "Rivi" di Santa Maria della Fossa a Novellara.

Nel corso della perquisizione domiciliare a casa di uno dei due, erano stati poi rinvenuti i gratta&vinci portati via dalla tabaccheria di Reggio. Un ulteriore indizio del loro coinvolgimento è stato ricavato dall'analisi del tracciato memorizzato dal Gps installato sull'auto a noleggio utilizzata per commettere le rapine.

In virtù di questi elementi, la procura ha chiesto e ottenuto dal gip del tribunale di Reggio, un'ordinanza di misura cautelare per entrambi.

Per il 41enne - con alle spalle precedenti per rapina - è stato disposto il carcere dove già si trovava per il tentativo a Novellara dopo l'arresto. Il più giovane, gravato da piccoli precedenti e che da poco aveva ottenuto una misura meno afflittiva per il tentato colpo a Novellara, è stato sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico nella sua abitazione di Cadelbosco Sopra.