Rapinavano anziani vestiti da poliziotti Condannati due fratelli a otto anni di carcere

di Alessandra Codeluppi

Sono accusati di aver rapinato anziani con modi insidiosi e violenti, dentro le loro case. Secondo l’accusa, si presentavano come forze dell’ordine o tecnici, per poi addurre pretesti per entrare. Spruzzavano gas al peperoncino per stordirli e narcotizzarli, per poi arraffare gioielli e soldi. Due fratelli, imputati per tre colpi in città, sono stati condannati dal gup Dario De Luca, all’esito del rito abbreviato, a 8 anni e 4 mesi. La pubblica accusa, sostenuta dal pm Isabella Chiesi, aveva chiesto 7 anni. Si tratta di Angelo Cristian Narcisio, 46 anni, e del 49enne Luciano Narcisio, entrambi residenti a Ciriè, provincia di Torino. La difesa aveva chiesto l’assoluzione, sostenendo che un video dimostrava la loro presenza in un luogo diverso da quelli delle case svaligiate, e fa sapere che ricorrerà in Appello. Entrambi hanno precedenti specifici e il più giovane avrebbe agito mentre era sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. I fratelli erano stati intercettati dai carabinieri la mattina del 22 novembre 2019, quando, nel giro di neppure due ore, avevano messo a segno tre colpi nelle vie Marcello, Pindemonte (rapine) e Righi (furto). Erano stati inseguiti dalla città fino a Quattro Castella, poi i due avevano abbandonato l’auto fuggendo a piedi, dopo aver nascosto nei paraggi gioielli e preziosi per un valore di 50mila euro. Avevano usato un’Audi A3 su cui avevano aggiunto sirene bitonali e montato targhe false. A bordo c’erano attrezzi da scasso e pettorine con la scritta ‘polizia locale’. I carabinieri di Quattro Castella, guidati dal comandante Giuseppe Basile, hanno svolto sopralluoghi e indagini tecniche: nei guanti da loro sequestrati, il Ris di Parma ha trovato il Dna ricondotto ai fratelli, sui quali il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare eseguita a Torino nell’agosto 2020. In un caso si sarebbero presentati da un anziano di 82 anni: "Dobbiamo controllare la casa a causa della rottura dei tubi del gas e dell’acqua".

I due si sono tenuti in contatto con una radio ricetrasmittente, così da spacciare uno di loro, che si era fermato al piano di sotto, come addetto alle riparazioni. Poi hanno chiesto all’anziano e a sua moglie di mettere in sicurezza, dentro il frigo, tutto l’oro, l’argento e il nichel, oltre ai soldi: dopo aver fatto depositare tutto, hanno spruzzato una sostanza che ha fatto tossire e lacrimare gli anziani, da loro invitati a uscire sul balcone e ad aprire i rubinetti dell’acqua. Nel frattempo sono stati rubati monili e oggetti d’oro, tra cui due collane, una fede matrimoniale, un ciondolo e una stilografica, orologi e 520 euro. Hanno poi colpito un 82enne che viveva da solo, sempre travestiti da agenti della polizia locale. Lo hanno spaventato parlando di una fuga di gas e poi hanno usato uno spray narcotizzante, tanto che l’anziano si è risvegliato solo dopo mezz’ora. Prima, però, erano riusciti a fargli aprire la cassaforte e a fargli mettere i preziosi in frigo. In via Righi sono poi andati da una donna di 92 anni spacciandosi come addetti Iren. Le hanno chiesto di aprire i rubinetti e di mettere in frigo banconote e libretti di risparmio per evitare che bruciassero a contatto con le sostanze emesse dall’acqua, per poi rubare un libretto postale e 85 euro.