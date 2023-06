Rapine a Veggia, complici in aula

Comincerà in ottobre il dibattimento dei due presunti complici delle violente rapine alla Veggia di Casalgrande di poco meno di un anno fa. Si tratta di un 21enne – che sarebbe stato alla guida dello scooter con cui Salvatore Rizzo, l’esecutore materiale dei colpi – e dell’ex fidanzata di quest’ultimo, una 26enne difesa dalla legale Antonella Corrente. Entrambi gli imputati si trovano ai domiciliari e sono comparsi ieri in aula davanti al collegio formato dalla presidente Cristina Beretti (a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini); al ragazzo – difeso dagli avvocati Gianluca Fabbri e Luca Andrea Brezigar – la corte ha deciso di concedergli il permesso di uscire dagli arresti solo ed esclusivamente per andare a lavorare.

Sono accusati di aver avuto un ruolo nelle due rapine: una nella tabaccheria Corsini (25 agosto 2022); l’altra ai danni del benzinaio Achille Molinaro (12 settembre 2022), che fu ferito con un colpo di pistola al ginocchio. Pochi giorni fa le prime condanne in abbreviato: il giudice Luca Ramponi ha condannato Rizzo e sottoposti alla misura cautelare dei domiciliari per 7 anni e 4 mesi a Salvatore Rizzo, il 39enne che commise entrambe le rapine, e 5 anni e 8 mesi per il 44enne Francesco Ragusa, che lo aiutò al distributore.

dan. p.