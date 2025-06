Rapine e violenza in centro. La polizia ferma la banda. Tra loro quattro minorenni

Girano in gruppo per le strade del centro, immortalati dalle telecamere di sorveglianza, i sette ragazzi di origine tunisina finiti al centro delle indagini della polizia di Stato, coordinate dalla procura di Reggio e da quella per i minorenni di Bologna. Tre di loro infatti sono maggiorenni, quattro no; cinque le misure cautelari eseguite. Così è stata smantellata l’attività di questa banda criminale, che si sarebbe resa responsabile di quattro rapine tra fine marzo e inizio aprile. Le vittime sono state aggredite per strada con una violenza inaudita, fino a sfregiare al volto in modo permanente un giovane egiziano, intervenuto per aiutare una giovane presa di mira dalla banda.

I tre maggiorenni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati condotti in carcere. Per altri tre ragazzi il tribunale per i minorenni di Bologna ha disposto il collocamento in comunità; il provvedimento è stato eseguito però per due di loro, il terzo è attualmente irreperibile. L’ultimo componente del gruppo, minorenne, è già in carcere in seguito a un arresto in flagranza per rapina impropria e resistenza a un pubblico ufficiale, avvenuto qualche settimana dopo i fatti.

Le indagini sono iniziate il 30 marzo in seguito a due rapine avvenute a poche ore di distanza, in via Secchi e in Corso Garibaldi, ai danni di giovani nordafricani. In entrambi i casi le vittime sono state accerchiate, aggredite con violenza e derubate di effetti personali come portafogli, smartphone, scarpe e monopattini. In via Secchi la vittima, un 32enne tunisino, è stata aggredita davanti a un minimarket abitualmente frequentato dai membri della banda. Dopo essere stato attirato con un pretesto, l’uomo è stato colpito ripetutamente e ha riportato ferite giudicate guaribili in cinque giorni. Più gravi le conseguenze della rapina in Corso Garibaldi: un 23enne tunisino è stato colpito violentemente al volto da quattro aggressori mentre era sul suo monopattino, ha subito la frattura del setto nasale. I malviventi si sono poi dileguati con lo smartphone e il mezzo. Gli inquirenti hanno ipotizzato fin da subito che gli episodi fossero collegati, vista la vicinanza tra i luoghi e la dinamica simile. L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha rafforzato questa ipotesi, così come la descrizione dei rapinatori fornita dalle vittime, che li hanno anche riconosciuti dopo aver visionato gli album fotografici.

Pochi giorni dopo, il 2 aprile, si sono verificati altri due episodi violenti. Il primo al parco del Popolo, dove un 48enne italiano è stato picchiato brutalmente e derubato dopo un’accesa discussione. L’uomo ha riportato la frattura dello zigomo sinistro ed è stato sottoposto a intervento chirurgico maxillofacciale all’ospedale di Parma.

Subito dopo, all’ex Caserma Zucchi, un 25enne egiziano è stato aggredito per aver difeso una studentessa da un tentativo di furto: uno degli indagati stava provando a sfilarle il telefono dalla tasca. Il 25enne è stato colpito con un’arma da taglio al volto, riportando una lesione permanente. La videosorveglianza, le testimonianze raccolte e l’analisi dei social network utilizzati dagli indagati hanno consentito di ricostruire con precisione i ruoli ricoperti da ciascuno durante le aggressioni, permettendo alla magistratura di emettere le misure restrittive.