Rapine ai ragazzini a Reggio Emilia, preso Essecapo. L’appello della Mobile: "Fate denuncia"

Sylla Souraibou, classe ’96, in un’immagine del suo profilo Instagram

Reggio Emilia, 4 marzo 2023 – Non capita spesso che un rapinatore si presenti – anche se con un alias – alla sua vittima. Sylla Souraibou, 27 anni, algerino di nascita, membro della gang Casa Base, conosciuto come ‘Essecapo’ nel mondo dei rapper, lo faceva spesso.

Con atteggiamento spavaldo, sprezzante dei rischi. Una scelta decisamente controcorrente. Forse funziona se sei Al Capone. Se sei Essecapo, meno.

E così Sylla – che peraltro in passato ha asserito di avere qualche problema di dipendenza – si è messo nel sacco da solo. Ora è in carcere.

La Squadra Mobile, diretta dal dottor Guglielmo Battisti, ha rintracciato il ragazzo – di fatto senza fissa dimora, anche se aveva l’obbligo di firma a Boretto – a Carpi e l’ha arrestato.

L’accusa che gli rivolge il pm Valentina Stignani, è quella di aver rapinato per strada, o nei parchi cittadini, sei ragazzini; a un settimo, depredato del cellulare, avrebbe cercato di estorcere denaro per la restituzione; un altro minorenne è stato invece derubato.

Otto gravi reati. Tutto compiuto in breve tempo: dall’ottobre scorso alla fine di gennaio. Ma il dottor Battisti è convinto che gli episodi possano essere molti di più, che tante vittime abbiano taciuto per paura di patire ulteriori conseguenze. "Chi ha subìto queste violenze si faccia avanti", è l’appello che viene dalla questura.

"Il vero coraggio è denunciare, non prevaricare i più piccoli", dice il dirigente, evidenziando – a proposito di questa propensione a girare video musicali inneggianti alla delinquenza – che "un conto è atteggiarsi da criminale sui social in una narrazione artistica o parartistica. Ma quando si passa alla realtà non può che scattare una risposta repressiva".

Battisti pensa a Casa Base, la banda i cui membri si erano macchiati di un accoltellamento in un bar e del pestaggio di un passante in via Monte San Michele: "Non consentiremo a nessuno di appropriarsi di una porzione di città".

Le rapine attribuite a Essecapo avvenivano soprattutto nella zona dell’ex caserma Zucchi. Ma anche al parco Diamante. O alla Rosta. Bersaglio, ragazzini soli, non importa se italiani o stranieri.

Una tecnica che – per paradosso – che spesso usava modi melliflui. Metteva un braccio sulla spalla della vittima e in quel modo, un po’ cingendola, un po’ forzandola, la spingeva verso un luogo più appartato dove scattava la minaccia.

"O mi dai i soldi o ti spoglio", oppure "A me non me ne frega un c... della polizia, chiamala pure se vuoi". Il frasario era piuttosto ampio, con molte variazioni sul tema: "Non voglio fare casini, dammi il cellulare, sai che succede se non lo fai". "Non sai cosa ti faccio, ti do dieci secondi di tempo e vedi cosa succede".

Le sue giovanissime vittime – vuoi per la soggezione dovuta alla maggiore età dell’uomo, vuoi per la fama di duro che Essecapo cominciava a costruirsi sui social – ovviamente cedevano: via il cellulare, via i soldi che avevano in tasca. Come se in fondo si trattasse solo di un amaro pedaggio da pagare a violenti e prevaricatori.

Sylla, che in passato ha lavorato in un’azienda agricola di Viadana e fatto il fattorino per Deliveroo, in settembre in città ne aveva combinata un’altra. Si era introdotto di notte nel circolo del Gattaglio. La mattina i soci avevano trovato tutto a soqquadro. In una stanza c’era ancora lui: per terra, addormentato. "Ho in mente solo qualche flash. Non capivo nulla. Non volevo rubare, ma solo dormire. Risarcirò tutto".