Rapinò la farmacia di Pieve, condannato a 6 anni e 8 mesi

Approfittò del permesso dal carcere di Ferrara per fare una rapina in farmacia. Lui, Giovanni D’Angelo, fu arrestato insieme a un complice dalla squadra mobile della questura, perché individuati come autori della rapina alla farmacia di Pieve Modolena, che si consumò nel pomeriggio del 29 dicembre 2022. I due uomini sono entrati nell farmacia di via Fratelli Cervi 7/A in un momento in cui non erano presenti clienti, comprendosi il volto con una mascherina Covid.

D’Angelo, nato nel 1975, residente a Reggio, minacciò la direttrice e una dipendente con una pistola, rivelatasi poi giocattolo, che teneva infilata nella cinta dei pantaloni; il secondo uomo, Davide Lusetti, si era avvicinato alla cassa per svuotarla, prima di scappare.

Grazie ai dettagli forniti dalle farmaciste e alle immagini delle telecamere, già nelle ore successive i poliziotti riuscirono a risalire ai due uomini, entrambi con precedenti specifici; il bottino fu di 300 euro. D’Angelo si trovava in permesso-premio dal penitenziario estense, dopo aver fatto un’altra rapina; e risulta avere alle spalle diversi fatti analoghi.

Tutti e due furono rintracciati della polizia di Stato, a seguito delle indagini della squadra mobile, nel giro di poche ore: uno in serata e l’altro la mattina del 30 dicembre. All’esito del rito abbreviato, ieri il giudice dell’udienza preliminare Andrea Rat ha condannato D’Angelo, sottoposto alla custodia cautelare in carcere, a 6 anni e 8 mesi, la stessa pena domandata dal pubblico ministero Isabella Chiesi. Lusetti, residente a Reggio, 39enne difeso dall’avvocato Nicola Gualdi, è stato assolto perché incapace di intendere e di volere al momento del fatto, come chiesto anche dal pm alla luce dell’esito della perizia psichiatrica disposta dal giudice.

A suo tempo si dimostrò collaborativo, facendo trovare gli abiti e portando gli inquirenti sul posto dov’era stata gettata la pistola-giocattolo.

Per lui non è stata chiesta alcuna misura di sicurezza perché, secondo il medico specialista che ha valutato la sua condizione mentale, lui adesso non risulta socialmente pericoloso. In passato era stato sottoposto agli obblighi di firma e di dimora, ma nella scorsa udienza di dicembre, in base al pronunciamento del perito, le misure cautelari erano state revocate.

Alessandra Codeluppi