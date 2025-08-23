Rapporti tra agricoltura e paesaggio. Scuola Sereni, al via la XVII edizione

I sistemi agrari dalla feudalità all’agroecologia, le colture mediterranee e quelle importate e le tecniche di coltivazione, sono le protagoniste della XVII edizione della Scuola di paesaggio Emilio Sereni a Casa Cervi, a Gattatico, dal 26 al 30 agosto, supportata anche da 15 atenei italiani. Quest’anno la Scuola Emilio Sereni, segue la Storia del paesaggio agrario italiano, stretto tra l’attività industriale che ne ha semplificato le trame e la resistenza dell’agricoltura di un tempo, che preserva la densità e la diversità paesaggistica. Il piano formativo è articolato in una lectio magistralis iniziale e tre sessioni di lezioni frontali, seguite da spazi di discussione, laboratori pomeridiani e iniziative collaterali. Le tre sessioni sono dedicate ai sistemi agrari, le colture e le tecniche di coltivazione. In chiusura la tavola rotonda dal titolo “Agricoltura, paesaggio e pianificazione del territorio rurale”. Molto interessanti e formative le attività collaterali, in particolare, le mostre: “Le mondine. Neorealismo in risaia”, “Il Museo di Ettore” di Jacopo Ferrari, il concorso fotografico “Scatti rurali/Rural shots - Leggere tra le spighe”; e ancora presentazione di libri, documentari e reading artistico-culturali di Letture resistenti. Per info chiamare lo 0522 678356, scrivere a biblioteca-archivio@emiliosereni.it o consultare il sito www.istitutocervi.it.

Mariagiuseppina Bo