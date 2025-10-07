Rapporto ’Made in Immigritaly’: "Gli stranieri nella ’food valley’ rappresentano oltre il 40%"

"Abbiamo il dovere della verità: non potrebbe esistere la food valley reggiana e modenese senza il lavoro degli immigrati. Per loro è il tempo della dignità, dell’uscita dall’invisibilità nella quale sono costretti. È tempo del lavoro agricolo di qualità e di un grande fronte contro sfruttamento e caporalato, adottando una nuova strategia nazionale".

Così Daniele Donnarumma, segretario generale Fai Cisl Emilia Centrale, ha scandito dal palco dell’Hotel Rmh di Modena il mood del convegno ’Made in Immigritaly’, dedicato al primo rapporto sui lavoratori immigrati nell’agroalimentare, redatto dai ricercatori Claudio Paravati e Marzia Montesano. Parliamo di filiere iconiche: Parmigiano Reggiano, Aceto Balsamico, Lambrusco, frutta, salumi e carni.

I numeri della ricerca sono impressionanti: in alcune aziende del lattiero-caseario reggiano si superano picchi del 40% di forza lavoro immigrata; nel distretto della carne modenese il 35-40% della forza lavoro è straniera. Il 24% degli infortuni riguarda lavoratori immigrati.

Nelle province di Modena e Reggio le quattro nazionalità più numerose sono India (15.9%), Marocco (13.3%), Albania (12%) e Pakistan (11%).

VIA DEL LATTE E INDUSTRIA DELLA CARNE

Il comparto lattiero-caseario reggiano, pezzo da 90 della ’via del latte nel Nord Italia’ e del circuito del Parmigiano-Reggiano, trova un pilastro nei lavoratori di nazionalità indiana: rappresentano circa l’8% della popolazione residente, un valore nettamente superiore rispetto alla media regionale del 3%. Più in generale: negli allevamenti e nei caseifici del Nord, 6 lavoratori su 10 provengono dallo Stato indiano del Punjab. I sikh indiani sono ricercati anche a Reggio dalle imprese del comparto, spesso nel nome di uno stereotipo sulla presunta “naturale” attitudine alla gestione degli animali. Tanto che il rapporto Made in Immigritaly conia il termine di ’Parmigiano-Reggiano sikh’. Uno stereotipo che ben dimostrano le interviste condotte. Ad esempio a un locale allevatore di bovini che, pur definendo i lavoratori sikh "volenterosi" e "con costanza".

RAZZIALIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Una vera e propria razzializzazione dei rapporti di lavoro che innesca una dinamica precisa, anche nel distretto della carne: le aziende puntano a una forza lavoro ritenuta meno rivendicativa e più remissiva, per mantenere ritmi pesanti e bassi costi. Da qui il ricorso diffuso ad appalti e cooperative spurie per reclutare gli organici necessari. Il che produce salari più bassi, minori tutele e la mancanza di un investimento strutturale sul tema chiave della formazione.

"Facciamo della Rete del Lavoro Agricolo di qualità un vero laboratorio: non solo marchio, ma collaborazione stabile tra imprese, istituzioni e sindacato, con un Protocollo che premi chi rispetta le regole e isoli gli irregolari. Modena e Reggio hanno le energie per guidare questo cambio di passo", prosegue Donnarumma.

LE REAZIONI

Fortissima è la richiesta giunta al Governo sul tema della gestione dei flussi migratori. L’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, evidenzia che "l’Italia non può più permettersi un approccio emergenziale. Servono soluzioni strutturali basate su legalità, incrocio efficiente tra domanda e offerta di lavoro. Il primo tema è una gestione dei flussi diversa e più efficiente".

Il deputato Stefano Vaccari (commissione Agricoltura) punta il dito contro i meccanismi della legge Bossi-Fini, "che ha sempre collegato i problemi di ordine pubblico all’immigrazione e dalla quale discende una gestione vergognosa dei flussi".

Superare la Bossi-Fini è imperativo anche per Rosamaria Papaleo, leader di Cisl Emilia Centrale. Occorre farlo con un patto nuovo basato sulla riforma della cittadinanza (Ius scholae) e con una grande operazione verità.

"Siamo travolti dal crollo demografico, senza nuovi contribuenti non reggeranno a lungo welfare ed economia – osserva Papaleo –. Basta con l’ipocrisia delle fabbriche fondate sul lavoro immigrato, sulla vergogna dei banchi di scuola modenesi e reggiani con 33mila alunni stranieri cui si sta negando il futuro in Italia. È ora di superare il no categorico e populista alla riforma della cittadinanza. Chiediamo anche alle imprese di prendere posizione".

Applausi in sala. Anche per le relazioni, tra gli altri, di Maria Luisa Caselli (Presidente comitato Imi Reggio Emilia), Silvia Lorenzini (Dg Agricoltura Regione Emilia-Romagna) e Massimo Montorzi (Confindustria Emilia Area Centro). Ha concluso i lavori Daniele Saporetti, Segretario Generale Fai Cisl Emilia Romagna.

"Il settore agricolo occupa a livello nazionale circa 360 mila lavoratori immigrati, ma entro il 2030 ne vedrà impegnati oltre 500 mila. Due i nodi da sciogliere: il primo riguarda le politiche migratorie, dove servirebbe un’emersione mirata degli oltre 200mila lavoratori stranieri entrati regolarmente ma divenuti irregolari, attualmente sfruttati nell’economia sommersa. Il secondo nodo riguarda i 200 milioni del Pnrr stanziati per il superamento dei ghetti e, attualmente, utilizzati solo per una minima parte”.