"Rapporto qualità-prezzo qui più conveniente"

C’è un pochino di interesse maggiore dal punto di vista turistico, ma anche tante presenze per motivi di lavoro e di affari nei numeri dell’accoglienza nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere nella Bassa Reggiana. A Reggiolo, in particolare, turismo e affari si dividono le cifre della ricettività da fuori paese: molte presenze per motivi di lavoro dal lunedì al venerdì, con maggior spazio ai veri e propri turisti nel fine settimana. Questo il dato che emerge dalle quasi seimila presenze a Reggiolo nel primo semestre di quest’anno, con un aumento del 30% sul 2022 e del 60% rispetto al 2019, al periodo pre Covid.

"Nei mesi scorsi – confida il sindaco Roberto Angeli – abbiamo avuto un confronto proprio con gli albergatori locali, evidenziando questo trend in aumento. Abbiamo hotel, alberghi e residence di alto livello, probabilmente con un rapporto qualità-prezzo più conveniente rispetto alle città o alle zone limitrofe. Il rinnovato centro storico, i tanti lavori post terremoto hanno recuperato pure spazi storici e di cultura, che attirano l’interesse dei turisti, soprattutto il fine settimana. Ci sono poi persone che fanno tappa a Reggiolo, come alloggio, per poi spostarsi verso le vicine città, in particolare Mantova o il lago di Garda. Inoltre, molte presenze derivano dalla presenza di ben tre zone industriali. Ci sono aziende acquisite da multinazionali straniere, con i loro manager o tecnici che qui alloggiano in strutture alberghiere".

Antonio Lecci