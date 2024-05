Rassegna archeologica a Reggio Emilia, Luceria al centro dell'attenzione con due nuovi eventi

Sono in arrivo due nuovi appuntamenti dedicati alle novità dell’archeologia reggiana, nell’ambito della rassegna a cura di Giada Pellegrini ‘Dallo scavo al Museo’. Le giornate di oggi e domani saranno infatti dedicate al sito di Luceria nel comune di Canossa. Oggi alle 11 nella Biblioteca delle Arti si terrà l’incontro ‘Luceria: tre secoli di ricerche’, a cura di Giada Pellegrini, curatrice delle Collezioni archeologiche dei Musei, e dell’archeologo Filippo Fontana. Ingresso libero. Sarà l’occasione per presentare i recenti progetti di valorizzazione del sito e ripercorrere la storia di Luceria, posto in posizione strategica tra pianura e montagna, poi romanizzato e imperniato sulla strada di collegamento fra Parma e Lucca. Domani si terranno invece la visita guidata con ritrovo alle 10 nell’area archeologica di Luceria (Ciano), laboratori e attività didattiche a cura di ArcheoVea per i più piccoli. Si racconterà del rapporto di incontro-scontro tra le popolazioni liguri indigene e ii romani. Info e prenotazioni, 340 1939057.

Lara Maria Ferrari