Rassegna dialettale: a Cavazzoli si ride a partire da stasera

Al via la rassegna dialettale al Rondò a Cavazzoli in via Rinaldi, con eventi che iniziano alle 21,15. Si comincia stasera con "A togh al treno e ciao", spettacolo di cabaret con Lauro Comaschi e Elena Tirabassi, con le musiche di William Monti, Matteo Pacifico, Giancarlo Corcillo e Marco Macchi. La rassegna prosegue il 5 novembre con la compagnia Teatro della Casca con "Il Buono, il Putto e il Cattivo", commedia comica con testo di Cristian Bonacini. Il 22 novembre sarà di scena l’Artemisia Teater con "Alfio, Delfo e l’Alberta, duu campanoun e ‘na serta". Il 26 novembre la compagnia "I Ciocapiat ed la Vintarola" con "Meno mèel ch’ag sòm nueter" in scena con Guido Grazzi, Tino Casolari, Angela Bassoli, Alfonso Dotti e Francesca Giovanardi. Il 10 dicembre la Compagnia d’la Pavera con la commedia in due atti "La locanda dei sospiri" di Valerio Belluzzi.