Rassegna ’Intrecci’, spettacolo nel parco con ’Il piccolo Aron’

Stasera alle 21 spettacolo teatrale nell’anfiteatro del parco pineta, adatto a tutti, rivolto in particolare ai bambini dai 5 ai 10 anni. Prosegue il cartellone estivo di appuntamenti culturali, "Intrecci", promosso da Effetto Notte con "Il piccolo Aron e il Signore del bosco", titolo dello spettacolo tratto dal libro di Francesco Niccolini, con Sara Galli, per la regia di Damiano Scarpa. Ingresso: intero 10 euro, ridotto 6 euro (under 14 anni e soci Effetto Notte Aps). Ingresso gratuito per ogni minore di 14 anni se accompagnato da un adulto.