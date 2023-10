Rassegna Soli Deo Gloria stasera al Buon Pastore di Reggio

Stasera alle 21 un nuovo appuntamento con la rassegna "Soli Deo Gloria", con un concerto per Ensemble e coro, alla chiesa di Gesù Buon Pastore, in via Guido Rossa a Reggio. In scena il Coro Mavarta di Sant’Ilario diretto da Silvia Perrucchetti con Antonio De Vanna al pianoforte, Vincenzo Grillo a chitarra e basso, Anelio Bosio alle percussioni, insieme a "Amorosa Concordia", una collaborazione tra il coro polifonico Sant’Anselmo da Lucca (diretto da Francesca Canova) e il coro Città di Castellarano (diretto da Marco Guidorizzi). In programma musiche gospel e di autori come Arcadelt, Liszt, Kedrov, Vivaldi, Saint-Saëns, Benedetto Marcello. Stasera alle 21 alla sede dell’Associazione Archeosofica di Reggio, in via Campo Marzio, incontro su "Medicina antica per l’uomo del terzo millennio", per l’occasione puntata sull’antica medicina egiziana.

Ingresso libero. Informazioni: tel. 339-4360071. Alla biblioteca Santa Croce di via Adua, in città, oggi alle 16,45 le letture di "Mammatonda e le storie di latte". Al multisala Novecento di Cavriago stasera alle 20,30 la rassegna "Sogni ed emozioni" con la proiezione del film "Quando" di Walter Veltroni, con Neri Marcorè, Valeria Solarino e Gianmarco Tognazzi. A Rio Saliceto, alle 20,30 al centro culturale Biagini, incontro di "Ballare sul mondo digitale" sul tema "Giovani OnLife" per genitori, insegnanti e adulti.

a.le.