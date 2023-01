"Ratzinger indicò ai giovani l’amore per la verità"

(...) "Siamo venuto ad adorarlo", esclamarono i tre Re Magi giunti a Betlemme – si legge nel Vangelo di Matteo – e questa loro affermazione era stata voluta da Giovanni Paolo II come slogan della XX Giornata Mondiale della Gioventù, che il suo successore, Benedetto XVI ha presieduto a Colonia il 21 agosto 2005. E una carovana di ben 43 pullman, in due tranches, portò nella città tedesca 2080 giovani della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, che coordinavo come delegato diocesano della Gmg. Ha condiviso con i giovani della diocesi reggiano-guastallese l’entusiasmante esperienza della Gmg il vescovo Adriano Caprioli, impegnato nella catechesi dei gruppi italiani. Anche un altro reggiano monsignor Luciano Monari, allora vescovo di Piacenza-Bobbio e vicepresidente della Cei, aveva tenuto incontri di formazione per i giovani. Inoltre il 17 agosto nello stadio di Colonia il ’reggiano’ cardinale Camillo Ruini, presidente della Cei, aveva presieduto la festa della gioventù italiana confluita alla Gmg.

Ai giovani Papa Benedetto aveva indicato l’amore per la Verità del Vangelo, la passione per la ricerca e lo studio e la capacità di cercare nel dialogo la comunione e la carità. Davvero significativa la sua figura di "umile lavoratore nella vigna del Signore", attento alla salvezza dell’uomo, della sua dignità, del valore della persona umana. Il motto della Gmg di Colonia esprime lo stile semplice e profondo che nel suo pontificato ha guidato papa Benedetto a indicare con il suo magistero e la sua stessa vita di portare gli uomini a Cristo. Non possiamo tacere il giorno delle sue dimissioni – 11 febbraio 2013 – che fa del suo servizio pastorale un luminoso esempio di amore alla Chiesa e di totale dedizione al Vangelo .

Di lui rimane oltre al ricchissimo magistero e ai profetici testi teologici, che certamente accompagneranno il nostro cammino, la sua umiltà che bene traduce quanto San Paolo scrive nella prima lettera ai Corinti: "È solo Dio che fa crescere". Ci uniamo alla preghiera di tutta la Chiesa per la scomparsa di Papa Benedetto affidandolo all’incontro con Il Signore che ha servito con umiltà, guidato solo dall’amore per Cristo e per la Chiesa.

Don Giovanni Rossi

(Vicario episcopale

per le aggregazioni laicali)