Rave party nel boschetto. Scatta il blitz in serata: denunciate otto persone

Un boschetto in aperta campagna nella Bassa Reggiana trasformato in un’area da ballo per un rave party, ovviamente non autorizzato. Le segnalazioni di alcuni cittadini per quella musica ritmata che arrivava dalla piena periferia tra Santa Vittoria di Gualtieri e Cadelbosco Sopra, ha fatto scattare il controllo da parte delle forze dell’ordine.

A confermare quanto stava accadendo anche la segnalazione di un carabiniere fuori servizio, in transito in quella zona. In via Lupi, in un boschetto a poca distanza da un canale di bonifica, c’erano i primi partecipanti al rave party, attorno a casse acustiche poggiate sul terreno e da cui uscivano i ritmi per ballare. La sera, verso le 20 l’attivazione delle forze dell’ordine, con l’arrivo sul posto di diversi equipaggi dei carabinieri con il supporto di due pattuglie della polizia stradale.

Sul posto, tra le casse acustiche e le luci colorate, otto persone stavano allestendo l’area per l’evento non autorizzato, che probabilmente sarebbe poi andato avanti per gran parte della notte.

Al termine degli accertamenti delle forze dell’ordine sono state sequestrate ben otto casse acustiche, luci stroboscopiche, un generatore di corrente, un computer portatile, una console da deejay e due amplificatori, per un valore di parecchie migliaia di euro, ma poi anche sostanze stupefacenti come quattordici dosi di chetamina, tredici pasticche di ecstasy, due grammi di mdma e una trentina di grammi tra eroina, cocaina, hashish e marjuana.

Per il reato di invasione di terreni e edifici, sono stati denunciati in otto, tra i 21 e i 46 anni, residenti tra le province di Reggio, Mantova, oltre che di Taranto e Venezia, con l’inevitabile provvedimento di sequestro del materiale illecitamente detenuto. E per il veneziano, di 46 anni, è scattato l’arresto per detenzione di droga, ricondotta a fini di spaccio. Altri tre uomini, inoltre, sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto in possesso di modiche dosi di droga, per uso personale.

Gli accertamenti hanno permesso pure di rinvenire un coltello con lama di 26 centimetri, oltre al manico di una pistola giocattolo ad aria compressa. Non è la prima volta che in quella zona si verificano simili episodi.