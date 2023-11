Razzia di prelibatezze nei ristoranti. Ladri di salumi pregiati a processo

di Alessandra Codeluppi

Buongustai. Ghiotti soprattutto delle specialità di casa nostra: pasta tirata a mano e ripiena, oltre a pregiati salumi. Il tutto innaffiato dallo spumante d’Oltralpe più famoso al mondo. Tutte prelibatezze che avrebbero fatto sparire: non mangiandole però, ma rubandole. È successo anche questo a Rubiera, nel paese che vanta due ristoranti stellati nella stessa piazza (cioè ‘Arnaldo-Clinica Gastronomica’ e ‘Osteria del viandante’, non toccati dalle scorrerie), oltreché nella vicina frazione reggiana di Bagno.

Da quanto ricostruito sul piano investigativo, i prodotti sarebbero stati destinati ad alimentare il mercato in nero. Davanti al giudice Francesca Piergallini, è iniziato martedì il processo che vede imputati quattro cittadini di origine albanese, tra i 25 e i 32 anni: per quei colpi sono chiamati a rispondere di furto e ricettazione aggravati. Una vicenda giudiziaria rilanciata anche sul Gambero rosso.

La banda era specializzata in furti notturni ai danni di ristoranti tra Rubiera e Reggio: rubavano denaro dal fondo cassa e si appropriavano di alimenti. I furti, in tutto sei, sono avvenuti nell’arco di tre settimane, dal 24 maggio all’18 giugno 2019, seguendo sempre lo stesso copiome. Di notte forzavano finestre o porte, poi svuotavano i registratori di cassa e le cucine dei ristoranti. I quattro imputati, difesi da vari avvocati - tra cui figurano Andrea Mazzacani e Alfonso Boni, sono accusati di aver agito in modo organizzato, con violenza sulle cose.

Tra i locali colpiti, vi è il bar ‘Gusto’ di Rubiera, dove il bottino ha incluso mille euro, tre prosciutti, verdura, frutta, surgelati e vino del valore di 4mila euro. La trattoria ‘Da Massimo’ di Rubiera ha subito il furto di un prosciutto da 23 chili, una pancetta da 12 chili e spiccioli. Al ristorante ‘Sider Park’ di Rubiera, i ladri hanno usato una mazzetta da muratore per compiere il furto, portando via dieci bottiglie di Champagne, ma anche computer, palmare, motoseghe, decespugliatore e 500 euro. È stato colpito anche il ristorante ‘Fuori tema’ di Bagno, dove sono stati rubati superalcolici e ben 19 chili di tortellini. Nell’agriturismo ‘Villa Bagno’, i ladri hanno trafugato cellulari, computer, chiavi di un’auto e occhiali RayBan del proprietario.

Il danno più ingente è stato arrecato all’azienda agricola ‘Il Grifo’ di Bagno, dove i ladri hanno asportato 11 prosciutti, 10 culatelli, 6 culatte, 48 salami, 19 coppe e altro. La ricettazione riguarda un furgone Fiat Doblò e uno scooter Piaggio, entrambi rubati a Rubiera in quei giorni e usati dalla banda per compiere i furti. I carabinieri hanno identificato i presunti autori dei colpi attraverso l’analisi delle telecamere dei locali e della strada, notando le modalità simili e la frequenza ravvicinata dei colpi. Il pubblico ministero Valentina Salvi aveva richiesto il rinvio a giudizio dei quattro uomini, di cui due sono detenuti mentre gli altri in libertà.