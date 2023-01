Razzia in casa, poi rubano il furgone

Ladri in azione in una villetta di Botteghe durante la temporanea assenza per le vacanze dei proprietari.

Il furto è stato compiuto venerdì sera ed è stato scoperto ieri mattina dai vicini di casa. I malviventi sono riusciti a entrare forzando il cancello e la persiana di una finestra, rompendo anche un vetro.

Hanno messo a soqquadro l’abitazione.

Sono riusciti a prendere le chiavi di un furgone Fiat Doblò bianco parcheggiato in cortile. Il mezzo, usato dall’azienda di ortofrutta ‘Cassetta verde’ di Scandiano, è stato rubato e ieri il mezzo non era stato ancora ritrovato.

"Il furgone è riconoscibile dagli adesivi della nostra ditta con il logo – dice il proprietario Michele Fantini –. Chiunque lo avvisti può chiamare il 112. Ieri sono stato informato dai vicini che il cancello era aperto e hanno così accertato il colpo, avvenuto venerdì sera, indicativamente tra le 19 e le 19.30. Un testimone ha visto il furgone dirigersi a velocità sostenuta all’altezza della rotonda tra via Tassoni e via del Buracchione, svoltando verso Rivalta".

Ieri sono stati allertati i carabinieri, intervenuti per un sopralluogo nella villetta. Sarà formalizzata la relativa denuncia al rientro di Fantini.

"Oggi rincasiamo dalle vacanze in Alto Adige – sottolinea Michele Fantini – , ma dalle prime informazioni raccolte non avrebbero fortunatamente asportato oggetti di valore. Sarà però necessario controllare con attenzione dopo il nostro ritorno a casa. Purtroppo, oltre a mettere sottosopra le stanze, hanno causato danni per mettere a segno l’intrusione e speriamo ovviamente di recuperare il nostro furgone. Hanno preso le chiavi di riserva e sono fuggiti con il Doblò. Abitualmente, come già riferito da altri colleghi, rubano questi mezzi con l’obiettivo principale di utilizzarli per compiere altri furti".

L’abitazione di Fantini nel passato era stata già ‘visitata’ dai ladri.

"In dieci anni è il secondo furto che subiamo – spiega il titolare di ‘Cassetta verde’ –. Stavolta hanno agito approfittando della nostra assenza durante il periodo delle ferie delle festività natalizie".

Fondamentale l’allarme lanciato dai vicini che si sono accorti del raid: "Mi hanno chiamato ed è stato così possibile avvertire le forze dell’ordine – evidenzia il proprietario Fantini – con i carabinieri di Casalgrande che si sono subito portati sul posto per i sopralluoghi".

Matteo Barca