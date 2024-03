Razzia nei locali del campo da calcio

Raid di furti nella Bassa reggiana ad opera di bande di ladri che potrebbero essere collegate a furti avvenuti pure nella vicina zona mantovana, in particolare a Viadana. A Poviglio un furto è stato tentato al centro Kaleidos, con l’allarme che ha messo in fuga i ladri, senza portare via nulla. Inoltre, razzia nei locali del campo sportivo della Povigliese, in via Zappellazzo, rubando soprattutto alimenti e bevande. Il bottino non pare ingente, ma sono stati lasciati danni piuttosto evidenti alle porte, che sono state forzate. Tra Poviglio e Castelnovo Sotto segnalati tentativi di intrusione in una azienda e in almeno un paio di abitazioni. Sempre a Poviglio, in fossato, è stata trovata una borsetta rubata proprio a Viadana: c’erano occhiali, chiavi e i documenti, ma mancavano i soldi e il telefonino.