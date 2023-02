Razziata nella notte l’edicola di piazza Duca d’Aosta "Siamo amareggiati, è la terza volta che capita"

Ladri in azione lo scorso weekend a Scandiano all’edicola di piazza Duca d’Aosta. I malintenzionati hanno preso di mira l’attività nella notte tra sabato e domenica.

I malviventi per mettere a segno il colpo hanno aperto una saracinesca e forzato una porta. Il blitz è stato poi scoperto dai titolari dell’esercizio commerciale domenica mattina, verso le sette, durante l’apertura.

L’attività è stata svaligiata: probabilmente, però, sono stati disturbati dall’allarme che è scattato durante l’incursione.

I ladri hanno evidentemente agito rapidamente e sono poi fuggiti con il bottino.

Giusi Bonini, che gestisce l’edicola assieme al fratello titolare Stefano, racconta amareggiata l’accaduto.

"Hanno rubato dei soldi presi da un cassetto e sono anche riusciti a razziare parecchi tagliandi dei gratta e vinci e delle pile in vendita per i nostri clienti – spiega la commerciante –. Fortunatamente disponiamo di un’assicurazione. È ancora da quantificare l’importo complessivo del malloppo che è stato depredato durante l’assalto notturno. Ingenti sono i danni tra la refurtiva asportata e i danneggiamenti provocati. Ieri mattina è stata intanto formalizzata la denuncia dopo il furto che abbiamo subito".

Domenica sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scandiano che hanno compiuto un sopralluogo.

I militari dell’Arma hanno subito iniziato le indagini, a carico di ignoti per il reato di furto aggravato, per cercare di individuare i responsabili dell’ennesimo episodio ai danni di un negozio della nostra provincia.

"Siamo amareggiati – sottolinea sempre l’edicolante Giusi Bonini – per quello che è successo l’altra notte. Nessuno ha visto nulla durante il raid avvenuto in piazza Duca d’Aosta. È il terzo furto che subiamo negli ultimi due anni. Ora c’è sicuramente tanta rabbia per questa nuova incursione. Abbiamo già chiamato gli artigiani per eseguire le riparazioni".

Matteo Barca