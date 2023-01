Razzini, il rifiuto di andare a Salò gli costa la prigionia

Ageo Razzini di Novellara, classe 1914, fa il servizio di leva nel 1934, congedato nel ‘40 come Caporale Maggiore. Il 6 gennaio del ’41 lo richiamano, non aderisce alla Repubblica di Salò, lo catturano i tedeschi a Cremona. Arriva allo Stalag IB di Hohenstein in Polonia, poi allo Stalag IV B di Muhlberg, vicino a Dresda. Lavora nelle fabbriche Zeiss fino al 10 febbraio 1945. Razzini è liberato L’8 maggio del ’45 dall’ esercito russo. Il 6 luglio, torna a casa, a Novellara, fa il falegname, allietato da 4 nipoti e una pronipote.