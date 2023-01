Razzismo, pronto il piano di contrasto

"Reggio è la prima città italiana a dotarsi di un piano d’azione locale per il contrasto al razzismo, alle discriminazioni per origine e appartenenza culturale e ai crimini d’odio".

Lo segnala una nota diffusa dall’amministrazione: "La giunta comunale ha approvato in questi giorni il documento che porta la nostra città a essere la prima ad aver predisposto e adottato un piano locale per contrastare le discriminazioni razziali e tutelare le vittime".

Un’azione in linea con le indicazioni promosse dalla Commissione europea, che chiede un impegno da parte di tutti i paesi dell’Unione e delle comunità locali nella realizzazione di strategie per la promozione dell’inclusione e della diversità.

"Il piano è stato costruito tramite un triplice percorso - sottolinea il sindaco Luca Vecchi - che ha visto prima attività di formazione e identificazione delle fragilità, di collaborazione tra diversi servizi e uffici del Comune e di confronto attivo con oltre 30 organizzazioni della società civile. Reggio è la prima città che adotta un piano locale di contrasto alle discriminazioni razziali e insieme ai capoluoghi del Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna vuole misurarsi con uno dei temi della nostra contemporaneità".

"Oggi – aggiunge l’assessore al welfare Daniele Marchi – con questo piano ci prendiamo una serie di impegni su cui l’Amministrazione lavorerà nei prossimi anni e cercherà di farlo con le istituzioni, gli enti, le associazioni e la società civile del nostro territorio".

Tra le azioni previste dal piano, l’attivazione di una formazione al personale dell’Amministrazione su antidiscriminazioni e competenze interculturali, costituzione di un osservatorio sul fenomeno, valorizzazione del nodo di raccordo antidiscriminazioni e potenziamento delle “antenne” sul fenomeno e un’altra serie di azioni che toccano diversi ambiti, dall’educazione all’abitare, dall’accesso ai servizi alla comunicazione.

In allegato al piano è stato approvato un glossario che si collega ai principi espressi dal piano europeo contro il razzismo. Il Piano è concepito in un’ottica di complementarietà rispetto alle politiche dell’ente già in essere e volte alla valorizzazione delle diversità, all’inclusione e al contrasto alle discriminazioni.