’Razzo’ ci riprova tra i pali di Aspen

Il "Razzo" ci riprova. In una stagione molto tribolata, dove, di fatto, non è mai riuscito a lasciare la rampa di lancio, frenato dai problemi fisici e da prestazioni non brillanti che non gli hanno mai permesso, nelle gare disputate, di raggiungere la seconda manche, l’atleta di Razzolo di Villaminozzo tenta il colpo di coda. Davanti a lui i pendii della pista Usa di Aspen, in Colorado, dalla quale, oggi pomeriggio prenderà il via il tradizionale slalom. L’obiettivo è uno solo, entrare nei primi 30 per potersi poi giocare qualche chances di andare a punti in Coppa del Mondo, nella seconda manche. Non sarà facile ma il campione olimpico ci ha abituati a grandi prove d’orgoglio che spesso hanno ribaltato il pronostico. La gara tra le Montagne scatterà alle 17, seconda prova tre ore più tardi. Diretta Tv su Raisport ed Eurosport 1, in streaming su Raiplay, Eurosportplayer e Dazn.