’Razzo’, nuovo stop: forse salterà anche Schladming

Niente Kitzbuhel, e con tutta probabilità nemmeno Schladming, per Giuliano Razzoli.

Il 39enne sciatore del nostro appennino fa ancora i conti con i postumi della fortissima contusione alle vertebre sacrali, rimediata dopo una caduta nel corso degli allenamenti post natalizi in Val di Fassa. Infortunio che l’aveva costretto già a saltare lo slalom di Adelboden, ai primi di gennaio, e ne ha di fatto pesantemente condizionato il rendimento anche nell’ultima gara, domenica scorsa a Wengen; dove il "Razzo, pur scendendo con buono stile, non è riuscito mai a prendere il ritmo e il "timing" ideale sulle porte, chiudendo in affanno al 36simo posto: fuori dalla seconda manche e lontanissimo, anche in termini cronometrici, dai primi.

Una prestazione che ha convinto lo stesso campione olimpico e l’entourage della Nazionale a consolidare il percorso di recupero e tornare in pista solo quando la condizione fisica sarà ideale o quantomeno tale da consentire allo sciatore azzurro di poter essere competitivo. In virtù di questo Razzoli non parteciperà sicuramente alla prova tra i paletti stretti sulla mitica "Streif" di Kitzbuhel (a cui il Nostro è legato da ricordi dolceamari, perché sui quei pendii conquistò uno dei podi della sua carriera, terzo nel 2011, ma si ruppe il crociato nella gara del 2016) e verosimilmente darà forfait per la successiva, si gareggerà tre giorni dopo, e suggestiva "night-race" di Schladming, la tradizionale prova in notturna che fa il paio, in stagione, con quella, già disputata, a Madonna di Campiglio.

Inutile sottolineare l’amarezza del "Razzo" per una annata che, dopo i problemi alla schiena accusati a inizio 2023, sembrava poter autorizzare se non voli pindarici, almeno la possibilità di vederlo sciare in buona salute e discreta forma.

Purtroppo, come spesso gli è accaduto in carriera, la cattiva sorte si è messa in mezzo; prima l’influenza alla vigilia dello slalom in Trentino e poi la caduta nelle sedute di allenamento successive; situazioni che, di fatto, hanno portato l’alfiere del gruppo sportivo dell’Esercito ad allenarsi a scartamento ridotto da quasi due mesi: con tutte le conseguenze negative del caso. L’obiettivo, a questo punto, per Razzoli è tornare in gara il 4 febbraio, dopo un’ulteriore serie di allenamenti e attività atletiche, in occasione dello slalom sulle nevi francesi di Chamonix.

Gabriele Gallo