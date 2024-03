’Razzo’ spegne i motori?

Sabato a Kranjska Gora, in Slovenia, sarà l’ultimo giro sulla giostra del circo bianco per Giuliano Razzoli? Tutto lascia intendere di sì, anche se in proposito non arrivano conferme dall’entourage dell’atleta, né tanto meno dal "Razzo" stesso, appena tornato nella sua Razzolo dopo la sfortunata trasferta americana (due gare in cui è arrivato distantissimo dai primi a Palisades Tahoe, mentre ad Aspen ha inforcato nelle prime porte).

Ma diversi sono i segnali che spingono in tal senso: a partire da un’annata che, nelle intenzioni dello slalomista reggiano, avrebbe dovuto essere una sorta di canto del cigno, magari nobilitata da un podio, e che invece è stata una costante "via Crucis" di salute (dapprima è stato tormentato da una fastidiosa influenza e poi, subito dopo, da una tremenda contusione alle verterbre lombo-sacrali che lo ha tenuto ai box diverse settimane) e poi in termini di risultati. Razzoli infatti non è mai riuscito, nelle sette prove disputate, a qualificarsi per la seconda manche.

Alla soglia dei 40 anni quindi l’alfiere del gruppo sportivo dell’Esercito sarebbe pronto a dire basta (il suo palmares: 1 medaglia d’oro olimpica, 2 vittorie in Coppa del Mondo, altri 9 podi e 3 titoli Italiani Assoluti di slalom) nell’ultima discesa tra i paletti stretti prima delle finali di specialità di Saalbach, ma per qualificarsi il Nostro dovrebbe arrivare primo o secondo in Slovenia. Ipotesi suggestiva ma francamente ai confini della realtà. E non è un caso, altro indizio che ha fatto diffondere, dalla pianura al crinale, credibili "rumors" di ritiro dalle piste, che il "Razzo fan Club" da sempre fonte primaria del tifo incondizionato e iperappassionato per lui, abbia organizzato un pullman, che partirà da Villa Minozzo venerdì notte per la trasferta oltreconfine.

In attesa dell’annuncio ufficiale, che verosimilmente arriverà al termine dello slalom di sabato, la notizia non può non suscitare emozione e, grande rispetto, in tutto il nostro territorio. Sia per la carriera sportiva di Razzoli ma anche in vista della sua seconda vita, lontano dalle gare: che si sta costruendo da qualche tempo con il consolidamento dell’acetaia di famiglia e il recente ruolo assunto quale Presidente del Consorzio dell’aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia.

Ma l’epopea del "Razzo" è chiaramente quella sportiva: che poteva interrompersi sul nascere a causa dei fortissimi dolori alla schiena che lo affliggevano da adolescente, poi risolti grazie alle mani magiche della fisioterapista Sara Soverini, prematuramente scomparsa. E che invece è poi, fortunatamente, continuata con l’approdo nelle squadre giovanili azzurre.

Consolidata attraverso l’esordio in Coppa del Mondo nel 2006, proseguita con la prima vittoria (Zagabria 2010), seguita dall’apogeo raggiunto nella notte del 27 febbraio 2010, sulla pista canadese di Whistler Mountain, dove conquista l’oro olimpico. E successivamente segnata da almeno due altre ragguardevoli imprese: l’ultimo podio, conquistato a Wengen a gennaio 2022, con annessa intensa commozione dopo sei anni di digiuno, e, prima ancora, l’incredibile quinto posto centrato a Madonna di Campiglio, nel dicembre 2018, partendo col pettorale 69, praticamente ultimo del ranking all’epoca, quando tutti lo davano, e quanto si sbagliavano, per finito.

"Il momento del mio ritiro lo deciderò io, e nessun altro", disse togliendosi un paio di sassolini dalla scarpa.

Ora sembra davvero arrivato il momento fatidico: sabato sapremo ufficialmente se sarà così, e nei dettagli.